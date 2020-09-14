В орловском райцентре покалечился несовершеннолетний мотоциклист

Катание с ветерком привело юношу на больничную койку Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области покалечился несовершеннолетний мотоциклист. Катание с ветерком привело юношу на больничную койку.

ДТП случилось в минувшую субботу, 12 сентября. Было около половины девятого вечера, когда 14-летний житель города Дмитровск решил погонять на мотоцикле "Минск". Без водительских прав, на транспорте без номеров он ехал со стороны 3-го Красного переулка и на перекрестке улиц Красной и Братьев Овинниковых врезался в "Ладу Приору", за рулем которой был 22-летний водитель.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, доставлен в "НКМЦ имени З.И. Круглой", госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.