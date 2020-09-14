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Коровы из Орловской области будут жить в Якутии

Республика Саха закупила у региона 120 буренок
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловские буренки перебрались на север

Орловские буренки перебрались на север

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Коровы из Орловской области будут жить в Якутии. Сотню буренок закупила республика Саха у нашего региона.

Всего в Якутию прибыли 120 коров симментальской породы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на официальный портал республики Саха.

- Животные проехали более 10 тысяч километров за 18 дней на специализированном транспорте. Покупатель животных - Группа кампаний "Татыйыына" специализируется на переработке молока и планирует обеспечить круглогодичную поставку натуральной молочной продукции в широком ассортименте в районах Якутии, - рассказывает портал.