Орловские буренки перебрались на север Фото: Ольга СУПОНЕВА

Коровы из Орловской области будут жить в Якутии. Сотню буренок закупила республика Саха у нашего региона.

Всего в Якутию прибыли 120 коров симментальской породы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на официальный портал республики Саха.

- Животные проехали более 10 тысяч километров за 18 дней на специализированном транспорте. Покупатель животных - Группа кампаний "Татыйыына" специализируется на переработке молока и планирует обеспечить круглогодичную поставку натуральной молочной продукции в широком ассортименте в районах Якутии, - рассказывает портал.