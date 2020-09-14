К концу недели в Орле похолодает

Осень укрепит свои позиции Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области к концу наступившей недели похолодает. Если первая половина семидневки будет достаточно теплой для сентября, то во второй позиции укрепит осень.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 14 сентября в Орле переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +18 градусов, ветер западный 6 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 15 сентября столбики термометров покажут +10 ночью и +21 градус днем. Вновь переменная облачность, небольшой дождь. Ветер придет с северо-запада, скорость 5 м/с. Давление на прежнем уровне.

В среду 16 сентября температура воздуха +11...+21 градус. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь, штиль. Давление поднимется до 750 мм рт.ст.

В четверг 17 сентября в ночное время +10 градусов, а днем разогреется до +25. Будет ясно, небольшая облачность, без дождя. Ветер южный 7 м/с, атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В пятницу 18 сентября температура опустится. В темное время суток +11 градусов, днем не выше +16. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость его составит 5 м/с. Атмосферное давление понизится до 737 мм рт.ст.

Выходные, по предварительным прогнозам, теплом не побалуют. 19 и 20 сентября +6...+14 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.

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