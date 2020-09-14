Орловцы пробегут "Кросс Нации"

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Нынешняя неделя в Орле завершится спортивно. Горожане присоединятся к спортивным соревнованиям "Кросс Нации-2020".

Состязания между бегунами, как любителям так и профи, пройдут на центральном стадионе им. Ленина. По планам, участниками их станет более полутора тысяч человек. Участники пробегут различные дистанции в зависимости от возраста и пола. Это забеги на 1,2,3 и 4 километра.

К каждому участнику предъявляется ряд требований, желающим пробежать кросс необходимо пройти комиссию, которая будет работать с 15 по 18 сентября с 10.00 и до 16.00 в Училище олимпийского резерва (Матросова, 5). Нужно предоставить справку от врача, иметь с собой медицинский полис и паспорт (свидетельство о рождении).

- Победителей «Кросса Нации» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

19 сентября, 11.00

Центральный стадион им. Ленина (ул. Тургенева, 55).