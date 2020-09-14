Фото: Избирком Орловской области

В Орловской области прошел Единый день голосования. 154 избирательных участка, работавших 13 сентября, закрыли в 20.00 вечера, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным регионального Избиркома, явка на выборах в регионе составила (по данным на 18.00 13 сентября) 26,54%. Проголосовало 67 774 человека из 255 382 включенных в списки.

- За подсчетом голосов избирателей 503 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса, представляющих кандидатов и 6 избирательных объединений, 708 наблюдателей от кандидатов, 4 избирательных объединений и Общественной палаты Орловской области, 39 журналистов, представляющих 7 средств массовой информации, - сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Самыми масштабными стали выборы в Орловский городской совет. По предварительной информации, наибольшее число мандатов в городскую дума шестого созыва досталось "Единой России" - 41,06%. На втором месте КПРФ - 18,9%, затем "Справедливая Россия" - 17,29%. Далее голоса распределились следующим образом: ЛДПР - 7,5%, "Партия пенсионеров" - 5,01%, "Российская экологическая партия "Зеленые" - 2,36%, "Яблоко" - 1,65%, "Патриоты России" - 0,96%, "Демократическая партия России" - 0,62%.