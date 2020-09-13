Явка на выборы в Орловской области на 15 часов составила 23,67%

Фото: Избирком Орловской области

В Орловской области, по данным на 15 часов, явка на выборах составила 23,67%. В 20 часов избирательные участки закрылись.

Как сообщал региональный Избирком по состоянию на 15.00 процесс голосования проходил в штатном режиме, о выявленных нарушениях в настоящий момент не сообщается. Сегодня в регионе принимали избирателей 154 участка, самыми масштабными стали выборы в Орловский городской совет народных депутатов.

- В списки избирателей в 10 муниципальных районах и городском округе Орёл по состоянию на 15.00 часов включено 255 347 человек, 60 511 из которых (23,67 %) уже реализовали свое активное избирательное право, - сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Напомним, голосование в регионе началось еще 2 сентября, сделать свой выбор можно было досрочно. Финальным стал сегодняшний Единый день голосования 13 сентября.