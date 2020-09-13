Явка на выборах в горсовет Орла составила около 20% на 12 часов

Фото: Избирком Орловской области

В Орле явка на выборы в городской совет составила почти 20% по данным на 12 часов дня. Голосование продолжается.

В общей сложности на территории региона сегодня работает 154 избирательных участка, все открылись своевременно, трудится больше 2 тысяч членов избирательных комиссий. Самое масштабное голосование - именно выборы в горсовет Орла. Точное число проголосовавших по данным на полдень - 19,73%.

- В списки избирателей в городском округе Орел включен 252 641 избиратель, 49 850 человек проголосовало на 12.00, - сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Избирательные участки открыты до 20.00.