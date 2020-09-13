В Единый день голосования в Орловской области проходит 17 избирательных кампаний

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 13 сентября, в Единый день голосования на территории Орловской области проходит 17 избирательных кампаний в разных районах. Самая масштабная из них - выборы в Орловский городской совет народных депутатов.

Свой выбор сегодня сделают жители 10 муниципальных образований: Болховский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Краснозоренский, Ливенский, Новосильский, Орловский, Покровский, Хотынецкий районы и город Орел.

В выборах в Орловский горсовет, по состоянию на 9 сентября, участвует 419 кандидатов, из них 283 по единому округу, 186 по одномандатным избирательным округам.

- Для проведения выборов задействованы территории 154 избирательных участков (138 из них – в городе Орле), которые были проверены уполномоченными органами и подготовлены к встрече избирателей в дни досрочного голосования и в день голосования. В списки избирателей, переданные в участковые избирательные комиссии, включено 253552 избирателя, - сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Напомним, что часть орловцев уже сделала свой выбор в дни предварительного голосования.