Коронавирус в Орловской области: закрытый режим работы стационарных соцучреждений продлен до 15 октября

Люди старшего поколения остаются в зоне риска Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле закрытый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания продлен до 15 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Праивительства Орловской области.

Речь идет о домах-интернатах, геронтологических центрах и подобных организациях. Продлить закрытый режим в таких учреждениях решено в связи с тем, что пожилые люди все еще остаются в зоне риска по коронавирусус.

- Это вынужденная мера, но она направлена на обеспечение безопасности пациентов социальных учреждений, работающих в стационарном режиме, - прокомментировал решение губернатор Орловской области Андрей Клычков.