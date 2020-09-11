В Орле на двух перекрестках изменится режим работы светофоров

В Орле перенастроят светофоры на двух перекрестках Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на двух перекрестках изменится режим работы светофора. Их перенастроят, чтобы снизить аварийность.

Речь идет о регулировщиках на перекрестках улиц Паровозной, Южного переулка и Новосильского шоссе, а также Октябрьской и 60 лет Октября. Это участки улиц, которые ремонтировали в рамках нацпроекта БКАД (безопасные и качественные автомобильные дороги). Помимо того, что перенастроят светофоры, здесь также появятся дополнительные дорожные знаки над дорогой, пешеходные ограждения, фонари.

- В торгах находятся мероприятия по дооборудованию недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на улицах Васильевской, Розы Люксембург, Московском шоссе. Эти дороги также ремонтировались в рамках БКАД, - сообщает пресс-служба администрации Орла.