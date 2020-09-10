Коронавирус в Орловской области: внутри школ случаев заболевания не зафиксировано

В орловских школах не зафиксировано случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Очередной онлайн-брифинг с журналистами состоялся сегодня, 10 сентября.

Глава облздрава рассказал о ситуации в учебных учреждениях. По его словам, случаев заражения коронавирусом внутри школ области не зафиксировано.

- Те случаи, которые были выявлены, связаны с внешними контактами еще до начала учебного года, - отметил Иван Залогин.

Также речь зашла о поступлении вакцины от коронавируса. По планам, она должна поступить в Орловскую область в ноябре-декабре (ранее назывался срок октябрь-ноябрь). Как только препарат привезут, начнется прививочная компания. В первую очередь вакинация ждет медиков и учителей.

Мы следим за развитием ситуации.