Жителей Орловской области на 3 миллиона рублей оштрафовали за поджог травы

Жителей Орловской области оштрафовали на 3 миллиона рублей за поджоги сухой растительности Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителей Орловской области оштрафовали на 3 миллиона рублей за поджоги сухой растительности. Несмотря на запрет поджогов, орловцы продолжают устраивать пожары.

Сейчас в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, каждый день сотрудники МЧС выезжают на десятки пожаров. По каждому факту поджога проводится расследование.

- В настоящее время за сжигание сухой растительности составлено 1102 протокола об административных правонарушениях. Из этого количества составлены 864 протоколов о наложении административных штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей и 238 протоколов – о предупреждении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В прошлом году протоколов было вдвое меньше. Нарушителей штрафуют: во время особого противопожарного режима частным лицам приходиться раскошеливаться на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностным от 15 до 30 тысяч рублей, бизнесменам от 30 до 40 тысяч, а юридическим лицам на сумму от 200 до 400 тысяч рублей.