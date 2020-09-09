Орловцу грозит колония за 100 кустов конопли

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Жителю Орловской области грозит реальный срок за культивацию конопли. На выращивании наркосодержащего растения жителя Кромского района поймали полицейские.

Необычный "огород" обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, для культивации 24-летний молодой человек выбрал участок на поле. Здесь он высадил 127 кустов конопли, чтобы в дальнейшем приготовить из нее наркотическое средство. Растения полицейские изъяли, а на любителя запрещенных веществ завели уголовное дело.

- За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.