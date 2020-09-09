В Орле профессора мединститута будут судить за получение взяток Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле профессора медицинского института будут судить за получение взяток. За положительные оценки в зачетке студенты заплатили преподавателю почти 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершил региональный следком. Установлено, что профессор кафедры общей хирургии и анестезиологии медицинского института ОГУ в марте прошлого года взял плату с учащихся за оценки: в общей сложности 149 тысяч рублей. Однако незамеченным правоохранителями незаконный способ заработать не остался. Уголовное дело было возбуждено по нескольким частям 290 статьи УК РФ: получение взятки.

Расследование завершено.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.