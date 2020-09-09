"Лэнд Крузер" и "Приора" не поделили дорогу в Ливнах

Водитель легкового автомобиля травмировался в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель отечественной легковушки получил травмы в автомобильной аварии. Его машина столкнулась с внедорожником.

Все произошло в городе Ливны вечером во вторник, 8 сентября. Около 20.00 63-летний водитель вел автомобиль "Лада Приора" по улице Карла Маркса районного центра. Он выезжал на перекресток с улицей Джезржинского, где в этот момент, в сторону улиц Ленина, двигался внедорожник "Тойота Ленд Крузер". Машина столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.