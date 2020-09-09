В Лужках и Советском районе Орла несколько дней не будет горячей воды

Временные неудобства связаны с проведением плановых работ в нескольких котельных Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле жители нескольких улиц остались без горячей воды. Потерпеть неудобства придется орловцам, проживающих в Советском районе и Лужках. Публикуем список адресов.

С 8.00 8 сентября и до 17.00 18 сентября без горячего водоснабжения остались дома №1,2,3 по улице Узловой; №11,13,15,17,19,21,23,25 и 27 по улице 6-й Орловской дивизии.

Также с 9.00 8 сентября и до 21.00 9 сентября горячей воды не будет у жителей девятиэтажки №52 по Наугорскому шоссе, жителей домов № 46, 48, 50, 52, 56 по улице Матросова; домов № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 по Полесской улице, а также домов № 2,4 и 6 по улице Грановского.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, по информации диспетчера АО "Газпромтеплоэнерго" временные неудобства связаны с проведением плановых работ в нескольких котельных.