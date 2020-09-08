Орловские автолюбители стали пешеходами из-за неоплаченных алиментов

Сейчас в регионе больше чем 1700 автолюбителей не могут сесть за руль Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области водители стали пешеходами из-за неоплаченных алиментов. Действие водительских удостоверений приостановлены у злостных неплательщиков.

Сейчас в регионе больше чем 1700 автолюбителей не могут сесть за руль. По большей части это те, кто не платит алименты, но есть и другие категории.

- Должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлениями, не оплачивающие административные штрафы, также могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

В регионе применение этой меры приставами помогло вернуть больше 12,5 миллионов рублей по задолженностям.