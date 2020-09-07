В Орловской области выросло число случаев внебольничных пневмоний Фото: Архив "КП"

В Орловской области за неделю выросло количество случаев внебольничных пневмоний. В том числе и пневмоний с подтвержденным коронавирусом.

На прошлой неделе случаев болезни было 237, на этой уже 257, показатель равен 34,75 на 100 тысяч населения. Статистика такова, что количество внебольничных пневмоний выросло на 8,4%. А пневмоний с коронавирусом за неделю выявлено 97, на прошлой семидневке это число было равно 94. Прирост - 3,2%.

- Всего с начала 2020 года на территории Орловской области зарегистрировано 5121 случай внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составляет 692,53 на 100 тысяч населения области, что в 2,1 раза выше аналогичного периода 2019 года, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.