На дороге под Орлом фура сбила велосипедиста

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области под колесами фуры оказался велосипедист. Большегруз сбил его на дороге неподалеку от города Мценска.

Авария произошла вечером в субботу, 5 сентября. На часах было около девяти, когда 35-летний велосипедист ехал по краю проезжей части в сторону Мценска по Южному подъезду к райцентру. В этот же момент по указанной дороге двигалась фура марки "ДАФ" под управлением 56-летнего водителя. Машина протаранила велосипед.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, каретой скорой помощи был доставлен в Мценскую центральную районную больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.