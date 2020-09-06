В перевернувшейся на трассе машине в Орловской области погиб мужчина

24-летний водитель «ВАЗ 2114» не справился с управлением. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 5 сентября, в Троснянском районе на 450 километре автодороги М-2 "Крым" погиб мужчина. Он был пассажиром легковушки, попавшей в аварию.

В районе пяти часов вечера 24-летний водитель «ВАЗ 2114» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и затем опрокинулся.

На место происшествия прибыли сотрудники 34-ой пожарно-спасательной части МЧС и сотрудники ДПС. В результате аварии 29-летний пассажир погиб на месте.

- Водитель «ВАЗ 2114» прошел необходимую экспертизу. В момент аварии он был трезв. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.