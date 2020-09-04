До конца сентября в Железнодорожном районе Орла ограничат движение и выключат фонари

В Орле до 30 сентября на нескольких улица Железнодорожного района будет ограничено движение Фото: Архив "КП"

В Орле до 30 сентября на нескольких улица Железнодорожного района будет ограничено движение, а также отключено наружное освещение. Временные неудобства местным жителям и автомобилистам придется пережить из-за работы по сносу аварийных деревьев.

Об ограничениях рассказали в пресс-службе администрации Орла. Так, до конца месяца движение ограничат на следующих участках: улица Советская в районе дома №25, улица Степана Разина со стороны указанного выше дома, улица 4-я Курская (в районе дома №20 по ул. Пушкина), улица Фомина у дома №3 по улице Новосильской, улица Речная в районе дома №13, пересечение улицы Фомина и Речного переулка, улица 3-я Курская возле дома №15, улица Пушкина в районе домов №24 и №44, ул. 2-я Курская в районе домов №21 и №31, улица 1-я Курская в районе домов №23, 24, 77, 172, а также в районе дома №26 по Речному переулку.

Водителям стоит быть осторожнее на указанных участках и принимать во внимание ограничение движения и отключение фонарей.