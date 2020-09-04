В Орловской области на карантин посадили 15 тысяч утят из Франции

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловскую область привезли больше 15 тысяч утят. Россельхознадзор проконтролировал ввоз и хотя птицы признаны здоровыми, их отправили на карантин.

Как рассказали в ведомстве, утят-однодневок закупило расположенное в Орловском районе предприятие, всего - 15865 голов. Все документы на птицу есть, при осмотре птицы выглядели здоровыми.

- Карантинирование поголовья будет проходить под контролем ТУ Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий, разработанному в соответствии с ветеринарными требованиями, - отмечают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Всего же за 2020 год на территорию региона ввезено больше 45 тысяч голов животных и птиц из иностранных государств.