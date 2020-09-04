В Орле появился сквер в память о журналисте и поэте Евгении Аграновиче. Фото: ОНФ Орловской области

В Орле увековечили память об известном земляке - военном журналисте, писателе и поэте Евгении Аграновиче. В его честь назвали сквер на пересечении улиц Новосильская и 4-ая Курская.

Место выбрано не случайно. Когда-то здесь находился дом, где жил писатель. В 2015 году на фасаде дома № 2 по улице 4-ой Курской была открыта памятная доска.

Вчера, 3 сентября, активисты ОНФ, общественники и волонтеры утроили в сквере генеральную уборку и возложили цветы к памятной доске.

- Для нас важно, чтобы будущие поколения знали о героях, которые ковали победу на фронтах Второй мировой войны. Для этого необходимо увековечивать память героев. Один из методов этой работы - присвоение имен героев скверам, улицам и площадям в городах и поселках нашей Родины, - подчеркнул Павел Меркулов, руководитель Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.

ЗНАЙ!

Евгений Агранович - уроженцем города Орла. С детства проявлял интерес к литературе. Поэтому в 1940 году поступил в Литературный институт имени Максима Горького, а с началом войны отправился на фронт добровольцем. Принимал участие в обороне Москвы, стал военным корреспондентом в газетах «Фронтовая правда», «Смерть немецким оккупантам» и «За нашу Советскую Родину».

Евгений Агранович известен как автор легендарных песен, таких как «Одесса-мама», «Солдат из Алабамы», «Пыль», «Последний рыцарь на Арбате», «Вечный огонь» («От героев былых времен») и «Лебединая песня».