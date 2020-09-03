В райцентре Орловской области «Лада» влетела в дорожный столб. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Сегодня, 3 сентября, в поселке Верховье Орловской области не разъехались два отечественных авто. В итоге пострадали два человека.

Авария произошла недалеко от дома № 35 по улице Ленина в 13:20. На место происшествия выехали сотрудники ОГИБДД и МЧС. Известно, что после столкновения с «ВАЗом», «Ладу Ларгус» занесло на прилегающую к дороге территорию. Автомобиль врезался в столб и ограждение возле пешеходного перехода. К счастью, в момент ДТП на зебре никого не было.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель ВАЗ и женщина-пассажир. Они были доставлены в медицинское учреждение. После оказания помощи отпущены, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.