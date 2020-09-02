Коронавирус в Орловской области: названы районы с высокими и низкими показателями заболеваемости

В числе муниципальных образований с высокими темпами распространения COVID-19 - город Орел и Орловский район Фото: Ольга СУПОНЕВА

Глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин провел очередной онлайн-брифинг с журналистами 2 сентября. Он проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

В числе муниципальных образований с высокими темпами распространения COVID-19 - город Орел и Орловский район. Среди районов с низкими показателями заболеваемости - Краснозоренский, Троснянский, Колпнянский, Новодеревеньковский и Свердловский. На протяжении нескольких месяцев новых заболевших не выявлено в Корсаковском районе.

Рассказал Залогин о темпах тестирования на коронавирус.

- На Орловщине ежедневно выполняется в разы больше тестов на коронавирусную инфекцию, чем в близлежащих регионах. Охват тестированием населения в настоящее время составляет 215 на 100 тысяч человек. Эти темпы не будут снижаться. Более того, в ближайшее время планируется оснастить соответствующим лабораторным оборудованием ряд медицинских организаций. Это позволит сделать тесты на COVID-19 более доступными, - отметил глава областного депздрава.