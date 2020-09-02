Жители Орловской области смогут получить ИНН в МФЦ

Жители Орловской области теперь смогут получить ИНН в Многофункциональных центрах. Услуга выдачи или замены стала доступна с 1 сентября.

Для получения понадобится заявление, паспорт, а в случае повторной выдачи, квитанция подтверждающая оплату госпошлины.

- Пакет документов будет направлен в налоговую инспекцию, которая рассмотрит заявление в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Забрать Свидетельство о постановке на учет (ИНН) заявители либо их законные или уполномоченные представители смогут в многофункциональном центре лично под расписку, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.