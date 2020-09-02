На трех отремонтированных дорогах в Орле нашли недостатки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 2 сентября, в Орле должна была состояться приемка трех отремонтированных дорог. Приемочная комиссия оценивала качество ремонта на улицах Васильевской, Розы Люксембург и 5 Августа. Однако с окончанием работ придется повременить – найдены недостатки.

Так, на Васильевской улице и на улице Розы Люксембург, где ремонт делала фирма «ГИАТТ», вопросы возникли к состоянию пандусов, сходов к проезжей части и стыкам между бордюрными камнями и местами взятия проб асфальта. Кроме того, этот подрядчик сейчас устраняет свои «недочеты» в переулке Южном.

Ремонт на улице 5 Августа еще не завершен, хотя по контракту все работы должны были закончиться 31 августа. Подрядчику ООО «РемДорСтрой» осталось уложить тактильную плитку на пересечении с улицей 4-й Курской и подкрасить ограждения.

- Устранить эти мелкие недочеты представители ООО «ГИАТТ» и ООО «РемДорСтрой» пообещали до 4 сентября. Затем объекты вновь будут предъявлены к сдаче, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.