Орловский губернатор остался недоволен благоустройством в Новосиле

Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Во вторник, 1 сентября, губернатор Орловской области Андрей Клычков устроил внеплановую проверку работ по благоустройству в Новосиле. Поводом для этого стали многочисленные жалобы местных жителей на недобросовестного подрядчика.

Как рассказал на своих страницах в соцсетях глава региона, в процессе благоустройства действительно есть серьезные недочеты. Парковую зону и тротуарные площадки необходимо будет переделать. Оказалось, есть в райцентре и отставание по капитальному ремонту школы.

- Ситуация поставлена на контроль. Все недочеты обязательно будут исправлены. Благодарю неравнодушного жителя за помощь и содействие в благоустройстве своей малой родины, - пояснил Андрей Клычков.

Заглянул губернатор и в Залегощь, где идет реконструкция центра культуры «Виктория». Деньги на ремонт выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации еще в 2018 году, однако качество выполнения работ оставляет желать лучшего.

- Если в течение трех недель подрядчик не устранит недочеты, договор расторгнем без произведения оплаты. Закрывать глаза пусть даже на мелкие недочёты мы не будем, - добавил глава региона.