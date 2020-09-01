В Орле в тестовом режиме пустили новый маршрут Алроса-Санаторий «Лесной» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 1 сентября, в Орле появился новый автобусный маршрут №6М. Он свяжет микрорайон «Зареченский» с Северным районом.

Пока новый маршрут действует в тестовом режиме и проходит через улицу Алроса, Автовокзал, ЦУМ, Михалицына и Силикатную. Конечная остановка – санаторий «Лесной».

По данным пресс-службы трамвайно-троллейбусного предприятия, его будут обслуживать автобусы большой вместимости. Интервал движения и расписание еще будет корректироваться.

Отметим, сегодня в рейсы ТТП вышло рекордное число машин за последние несколько месяцев – 69.

- Кто бы что ни говорил, сегодняшний день - подтверждение того, что предприятие работает. Мы покоряем новые вершины, и мы будем набирать обороты, будем стараться не просто «удержаться на плаву», а стать самым востребованным городским пассажирским перевозчиком, - говорит Андрей Митин, генеральный директор МУП «ТТП города Орла».