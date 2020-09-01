Купальный сезон-2020 закрыт Фото: Ольга СУПОНЕВА

Водоемы Орла закрыли для отдыха. Купальный сезон-2020 завершился накануне, 31 августа.

Во время сезона отдыха на воде орловцам неоднократно напоминали о правилах безопасного поведения на водоемах, проводились рейды. Однако в нынешнем году, к сожалению, не обошлось без трагических происшествий. В Орле утонули два человека, мужчины до 35 лет. Один из них погиб на Орлике, другой на Оке. Основными причинами гибели на воде стало купание в нетрезвом виде в запрещенном месте. В прошедшем купальном сезоне в Орле не утонул ни один ребенок.

- Купальный сезон завершился. Отныне водоемы закрыты для отдыха, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.