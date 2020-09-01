Стала известна точная дата открытия Детского парка в Орле. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Вскоре жители и гости Орла смогут лично оценить изменения, которые произошли в Детском парке. Больше года высокий металлический забор скрывал от любопытных глаз процесс благоустройства и вот, наконец, парк открывается.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в соцсетях, что торжественное открытие состоится 7 сентября.

- В кардинально обновленном парке мы старались создать атмосферу, интересную прежде всего детям, современную яркую «точку притяжения» с интерактивными, развлекательными зонами для всех возрастов юных орловчан, - сообщил глава региона.

Напомним, на территории парка появится игровая зона. Она включит в себя балансиры, батуты, качалки, скаладром, песочницы, несколько горок и спортивных комплексов. Также здесь будет пять видов качелей, качели «пиратский канат» и карусели.

Предусмотрена в Детском парке и образовательная зона с ксилофоном, барабанами, канатными лабиринтами, песочные экскаваторы и другими игровыми стендами.