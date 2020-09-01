В Орловской области назвали имена лучших учителей и воспитателей Фото: Архив "КП"

Накануне начала нового учебного года в администрации Орловской области подвели итоги конкурса на звание лучших учителей и педагогических работников. Соответствующий указ главы региона был подписан 27 августа.

В список победителей конкурса вошли 37 педагогов. В их числе учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели учреждений дополнительного образования, тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ, преподаватели ссузов, социальные педагоги.

- Победители конкурсного отбора будут награждены Почетными грамотами Губернатора Орловской области с выплатой денежных поощрений, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

С полным поименным списком победителей можно ознакомиться здесь.