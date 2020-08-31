Орловские власти: в области одни из самых низких цен на продукты в ЦФО Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 31 августа, на аппаратном совещании в администрации в Орловской области речь зашла о стоимости социально значимые продукты питания. Оказалось, они в нашем регионе одни из самых низких по ЦФО.

По придавленным данным, в Орловская область находится занимает 2 место по цене на хлеб и хлебобулочные изделия, на 4-м – по стоимости яиц, на 6-м − по стоимости лука, баранины, хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки.

Кроме того, областные власти сообщают о снижение стоимости набора из 24 социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Подешевели гречневая крупа (минус 4,46 %), куриные яйца (минус 4,29 %), пшено (минус 2,15 %), рис (минус 2,14%) черный чай (1,17%), сливочное масло (0,83 %) мясо кур (0,66 %), баранина (0,44%) и пшеничная муку (0,05%).

- Сезонное уменьшение средних розничных цен отмечено на картофель, лук репчатый, морковь, яблоки, капусту белокочанную. Важное значение в том этом имеет является развитие ярмарок. Их число в настоящее время достигло 68 на 7468 торговых места, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.