Президент России наградил орловского историка Виктора Ливцова орденом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский историк и краевед Виктор Ливцов удостоился высокой награды - ордена Почета - от Президента Владимира Путина. Соответствующий указ был опубликован 29 августа.

В документе сказано, что Виктор Анатольевич получил высокую награду «за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в настоящее время Виктор Ливцов является заместителем директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

ЗНАЙ!

Ливцов Виктор Анатольевич родился 10 декабря 1958 года в городе Орле. В 1981 году окончил Орловский государственный педагогический институт. После окончания вуза работал учителем истории в Сабуровской школе.

В 1990 году был избран председателем Совета Областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Автор более 200 научных и публицистических работ, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Орловской области.