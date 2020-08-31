Орловские поисковики нашли санитарное захоронение времен войны. Фото: ВИПК «Батальон» https://vk.com/batalionmcensk

Во Мценском районе поисковики обнаружили санитарное захоронение времен Великой Отечественной войны. Разведывательный выезд принес неожиданные находки 21-23 августа.

Участники поисковых организаций «Батальон», «Огненная дуга» и «Вечный огонь» проводили эксгумационные работы из воронки от немецкой 81 мм мины. В итоге им удалось поднять останки девяти советских солдат.

Методом сплошного обследования глубинным металлодетектором поисковики исследовали квадрат площадью 8500 квадратных метров вокруг обнаруженного захоронения. Кроме того, они локализовали стрелковые ячейки и фортификационные элементы передовой линии советской обороны.

- К сожалению, предметов способных идентифицировать личности погибших бойцов обнаружить не удалось. Сейчас проводится архивная работа по данному участку фронта, - рассказали в соцсетях участники ВИПК «Батальон».