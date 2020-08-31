В спальном районе Орла кроссовер сбил пятилетнего велосипедиста

Кроссовер сбил маленького велосипедиста Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маленький велосипедист оказался под колесами автомобиля. Авария случилась в во дворе среди многоэтажек.

ДТП случилось пятничным вечером, 28 августа. Примерно в половине седьмого женщина шла по дворовой территории возле дома №2 улицы Зареченской, с ней был ее пятилетний сын. В этот же момент 32-летний водитель ехал за рулем иномарки "Рено Каптюр". Машина сбила мальчика.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в БУЗ Орловской области, НКМЦ им. Круглой, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные на территории области госавтоинспекторы зарегистрировали 10 ДТП, в них никто не пострадал.