Коронавирус в Орловской области: 1 сентября откроются кинотеатры

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с 1 сентября 2020 года будет снят ряд ограничений по коронавирусу. Так, возобновят свою работу кинотеатры и кинозалы.

С 1 сентября также начнут работу аттракционы на открытом воздухе, а также возобновятся театральные репетиции и репетиции в сфере концертной деятельности, правда с оговоркой: малыми группами с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Возобновятся с приходом осени и спортивные тренировки, все еще без проведения зрителей. Откроют для занятий реабилитационный центр для инвалидов им. Павленко, занятия также будут проходить малыми группами. При этом другие соцучреждения пока останутся закрытыми.

- Региональный оперативный штаб решил продлить закрытый режим работы бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания и стационарных отделений центров социального обслуживания населения до 15 сентября 2020 года.

Соответствующие поручения даны Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.