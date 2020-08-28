В Орле облсовет согласовал кандидатуру Константина Домогатского на пост детского омбудсмена

Фото: пресс-служба Орловского областного совета

Орловский областной совет согласовал кандидатуру Константина Домогатского на должность детского омбудсмена региона на сегодняшней, 28 августа, сессии. Свои обязанности новый уполномоченный по правам ребенка будет исполнять в ближайшие пять лет.

Как уже рассказывала читателям "КП", Владимир Поляков, занимавший пост детского омбудсмена, сложил свои полномочия в связи с истечением срока. Кандидатуру Константина Домогатского предложил на согласование парламенту губернатор. Депутаты согласовали ее. Владимира Полякова же поблагодарили за проделанную за эти годы работу.

- Я убежден, что опыт, накопленный Владимиром Викторовичем, будет востребован его последователями, - отметил Леонид Музалевский, спикер Орловского областного совета.