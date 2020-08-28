СМИ: В Орле продали кинотеатр "Родина"

Фото: яндекс.карты

В Орле продали кинотеатр "Родина". Здание, считающееся объектом культурного наследия, новый владелец приобрел за 18,5 миллионов рублей.

О продаже "Родины" сообщило сетевое издание "Вечерний Орел". Со ссылкой на собственные источники ресурс рассказывает о продаже здания. Аукцион состоялся 24 августа, начальная цена строения и земли составила 45,5 миллионов рублей. Заявился лишь один желающий приобрести бывший кинотеатр.

Раньше "Родина" принадлежала обанкротившемуся сегодня "АИЖК Орловской области", продать ее пытались несколько раз, но безуспешно.

ЗНАЙ!

Здание кинотеатра "Родина" на Московской улице возведено в архитектурном стиле конструктивизм в конце 30-х годов прошлого века. Памятников архитектуры в указанном стиле в России в целом осталось совсем немного, и кинотеатр "Родина" в их числе. Здание относится к объектам культурного наследия, охраняемым законом.