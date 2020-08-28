Жители Широко-Холодной улицы в Орле пожаловались на стройку. Фото: пресс-служба облсовета

Широко-Холодная улица в Орле в очередной раз едва не оказалась в эпицентре скандала. Вначале здесь несколько лет не могли снести расселенные аварийные дома, а теперь жителей беспокоит появление на их месте многоэтажек.

В ближайшее время здесь должны появиться два новых девятиэтажных жилых дома, строительство одно из них уже началось. Появление строителей и вызвало недовольство людей.

В коллективном обращении в облсовет орловцы пожаловались на то, что строительная техника продавливает дорогу и вдавливает канализационные люки, которые они устанавливали за свой счет. Кроме того, после начала стройки мусорные контейнеры сдвинули близко к жилым домам, неогороженная колонка оказалась в ее эпицентре.

Жители Широко-Холодной улицы в Орле пожаловались на стройку. Фото: пресс-служба облсовета

Представители облсовета, городских и областных властей, а также сам застройщик приехали на встречу с жителями. В общей сложности беседа заняла около часа.

- Сегодня мы нашли компромисс между жителями и застройщиком. Застройщик в кратчайшее время оборудует контейнерные площадки, технологический въезд и отгородит колонку, обеспечив доступ к воде. И еще будет помогать жителям — где-то засыпать ямки щебенкой, - рассказал Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского облсовета.