Ко Дню знаний Орел украсят цветами и зелеными скульптурами

К Дню знаний Орел украсят цветами и зелеными скульптурами Фото: Ольга СУПОНЕВА

К Дню знаний Орел украсят цветами и топиарными фигурами. Сейчас областной центр продолжает активно готовиться к 1 сентября.

На свое место - к памятнику Ивану Грозному - вернулась топиарная Орловская крепость. На следующей неделе на улицах появятся зеленые скульптуры "Лошади" и "Ваза". Обновят сотрудники "Зеленстроя" и городские клумбы.

- Ко Дню знаний новыми цветами наполнятся и клумбы: планируется высадить 157 150 саженцев. Предприятие также не забывает про полив газонов и клумб. Как сообщают специалисты, в жаркую погоду он осуществляется раз в неделю, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.