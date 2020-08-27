Орловскому монастырю передали частицу гробницы Ксении Петербургской

Орловскому монастырю передали частица гробницы Ксении Петербургской. Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В канун праздника Успения женскому монастырю во имя блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района передали частицу гробницы почитаемой святой.

Святыню на Орловщину привезла одна из прихожанок храма Смоленской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Благословение на это дал настоятель храма протоиерей Виктор Московский. Видеорассказ о событии опубликован в группе монастыря в соцсетях.

- Теперь святыня будет постоянно пребывать в обители. А со временем частица гробницы будет доступна для поклонения верующих, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ЗНАЙ!

В 2002 году в бывшем имении Романовых было образовано подворье московской Марфо-Мариинской обители милосердия. По решению Священного Синода 5 марта 2010 года на этом месте образован первый в Русской Православной Церкви монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской.