Орловские депутаты раскритиковали проект парка Победы. Фото: проект парка

Сегодня, 27 августа, на заседании горсовета в очередной раз обсудили план будущего благоустройства парка Победы в Орле. Первый этап преображения должен стартовать уже в этом году, однако каким должен быть конечный результат пока не известно.

На заседании профильного комитета план благоустройства парка представили еще 24 августа. Начальник городского управления архитектуры Владимир Плотников, пояснил, что эскизный проект согласован с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

Из-за того, что парк находится в заповедной зоне, его преображение должны одобрить не менее 2/3 депутатов горсовета. Однако уже сейчас проект вызвал ряд нареканий.

В частности, депутат Иван Дынкович отметил, что в «молодежной концепции» проекта нет ничего о Победе и о патриотическом воспитании. В свою очередь депутату Владимиру Букалову не понравилась идея о значительном сокращении зеленых насаждений в прибрежной зоне.

В итоге проект не был одобрен и был отправлен на доработку. Напомним, это тот самый проект, который стал победителем Всероссийского архитектурного конкурса на лучшую концепцию развития парка Победы. Дворянского гнезда и Литературного квартала. Его авторы из Москвы получили денежную премию в размере 400 тысяч рублей.