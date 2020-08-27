В Орловской области подросток на мотоцикле сбил ребенка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В среду, 26 августа, в Ливнах пострадал 11-летний мальчик. Во дворе одного из домов его сбил 16-летний парень на мотоцикле.

Инцидент произошел в районе восьми часов вечера на Октябрьской улице возле дома №1 «б».

- В результате ДТП ребенок получил травмы и госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий.