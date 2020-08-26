В новом учебном году питание для школьников Орла станет вкуснее

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В новом учебном году завтраки и обеды для школьников Орла станут вкуснее. Качество питания в столовых учебных учреждений удастся улучшить благодаря выделенным федеральным центром средствам.

Согласно указу Президента РФ, с 1 сентября во всех школах России учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й) будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В Орле такая практика применялась и до указа, однако средства регион все равно получит. А значит финансирование завтраков и обедов возрастет, возрастет и их качество.

- Если раньше первый приём пищи обходился в 40 рублей, то теперь его стоимость составит 56,4 рубля на ребенка. Увеличилось финансирование и на второй прием пищи: 60 рублей вместо 58 рублей. Исходя из расширенных финансовых возможностей совместно с Роспотребнадзором уже переработано меню, - рассказала Екатерина Данилевская, замглавы администрации Орла по социальному блоку.

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