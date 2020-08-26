Орловец пронес наркотики на вокзал и нарвался на уголовное дело

Фото: ЛО МВД России на станции Орел

Жителю Орла светит реальный срок в колонии за хранение и употребление наркотиков. Мужчину поймали с дозой "синтетики" на вокзале.

По подозрению в хранении "запрещенки" безработного 30-летнего орловца задержали транспортные полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Задержанного доставили в дежурную часть. Информация подтвердилась при досмотре: в кармане у орловца хранился пакетик с синтетическим наркотиком весом около полуграмма, экспертиза это подтвердила.

- Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что наркотическое средство для личного потребления заказал через интернет-мессенджер с помощью сотового телефона. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел.

Любителю запрещенных веществ грозит по закону до трех лет колонии.