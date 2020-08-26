В Орле на мосту Дружбы появятся камеры фиксации нарушений ПДД

В Орле на мосту Дружбы появятся камеры фиксации нарушений правил дорожного движения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на мосту Дружбы появятся камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. .любителей полихачить будут снимать на фото и видео.

Об установке оборудования сообщили в областном правительстве. "Орелтранссигналу" уже поручено повесить камеры.

- В настоящее время на улице Нормандии-Неман на съезде с моста Дружбы установлен комплекс, который фиксирует непредоставление преимущества пешеходам на переходе и скорость движения автомобилей. В течение ближайшего времени мы установим комплекс «СКАТ» на улице 5 Августа, на съезде с моста Дружбы, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области начальника "Орелтранссигнала" Егора Залыгина.

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