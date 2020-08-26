На дорогах Орла водителей проверили на наличие неоплаченных штрафов

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле автолюбителей проверили на наличие неоплаченных штрафов. Совместный рейд провели полицейские и приставы.

Водителей останавливали сотрудники ГИБДД для проверки документов. В это же время судебные приставы по базе уточняли нет ли неоплаченных задолженностей у сидящего за рулем. Несколько уклоняющихся от оплаты штрафов орловцев удалось выявить.

- Таких граждан привлекают к ответственности. Водителю грозит двукратный штраф, но не менее 1000 рублей или арест до 15 суток. Все водители были предупреждены об ответственности за несвоевременную уплату штрафов, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.