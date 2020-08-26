В Орле автомобиль "КИА" сбил женщину на пешеходном переходе

В Орле женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Оле женщина-пешеход оказалась под колесами иномарки. Автомобиль "КИА" сбил ее на переходе.

Авария произошла во вторник 25 августа в Заводском районе города. Примерно в 11 часов 64-летний водитель ехал за рулем "КИА" по улице Мопра со стороны Карачевской.

- В районе дома № 42 по улице Мопра водитель допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области зафиксировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в четырех из них пострадали люди.