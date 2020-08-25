Тенажеры, навесы, новые фонари: территория у главного корпуса ОГУ в Орле преобразится

В Орле продолжится благоустройство сквера Комсомольцев. Речь идет о втором этапе работ: преобразится территория, расположенная рядом с главным корпусом ОГУ.

Ремонтом займется подрядчик, который приводил в порядок несколько объектов в областном центре. Речь идет о фирме ООО "ТехСпецКомплект", благоустраивавшей Детский парк, сквер Юности, площадь Содружества и обустраивающей фонтан в горсаду. Как изменится сквер?

- Согласно проекту, планируется обновить тропиночную сеть и лестничные сходы, оборудовать спортивную зону с турниками, тренажёрами и баскетбольной площадкой, установить скамейки, урны, новые светильники и навесы. Чтобы общественная территория оставалась в сохранности, ее оснастят системой видеонаблюдения, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Обойдется ремонт почти в 40 миллионов рублей. Согласно контракту, обновленный сквер должен предстать перед горожанами к 31 ноября 2020 года.